Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı! Hadsiz...

AK Parti'den istifa ettikten sonra parti kurma çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumlarını Twitter'dan paylaştı.

8 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde de destek mesajları paylaşan Davutoğlu, desteğini sürdürdüğünü yineledi.

Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde de Suriye'ye harekat düzenlemeyi istemişti. Twitter hesabından harekat ile iligili paylaşım yapan Davutoğlu ''ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir'' açıklamasında bulundu.

Operasyon kardeş halkların hukukuna zarar vermemeli

Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umduğunu söyleyen Davutoğlu ''operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir'' mesajı verdi.

İşte Davutoğlu'nun o twitleri:

Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 16, 2019