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Engin Ardıç: İki kasaba ele geçirdik sanki 'Viyana'yı aldık' gibi verdiniz

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Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Barış Pınarı Harekatı ile ilgil yazılı ve görsel medyayı kamuoyuna abartılı haber vermekle eleştirdi.

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı başarılı biçimde devam ediyor. Hedeflerin planlanan takvimden önce ele geçirilmesi herkesi şaşırttı. Terör örgütüne yönelik operasyon haberlerinde medyanın genelinde coşku hakim. 

Ancak bazı değerlendirmeler ve açıklamaları abartılı ve zorlama bulanlar da var. İşte onlardan birisi de Sabah gazetesinin aykırı ismi Engin Ardıç.

Medyanın bu tarz yayınlarından duyduğu rahatsızlığı kendisine has üslubuyla anlatan Ardıç, ilk olarak Euro 2020 elemelerinde Fransa ile 1-1 berabere kalan milli takımla ilgili yorumlara tepki gösterdi. 

Yarın Şam'a girsek nasıl yazacaksınız?

"Fransa'ya sahayı dar ettik" yazıyor adam... Maçı izlemiş olmasak belki inanacağız. Neredeyse tek kale oynadılar, bizim sahada kamp kurdular, Mert Günok muhteşem bir oyun çıkarmasa altı tane yiyebilirdik." ifadelerine yer veren Ardıç, sözü Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin ele geçirildiği Barış Pınarı Harekatı'na getirdi:

"Necip Türk matbuatına bir sorum daha var:
İki kasaba ele geçirdik, bunu sanki "Viyana'yı aldık" gibi verdiniz.
Yarın Şam'a girsek nasıl yazacaksınız?"

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