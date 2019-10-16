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Erdoğan’ın söz ettiği teröristlere yardım eden Fransız çimento fabrikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristlere tünel yapımı için yardım ettiğini açıkladığı Fransız şirketine ait devasa çimento fabrikasının son görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında Suriye’deki teröristlerin kullandığı tünellerin yapılmasında Fransız şirket LaFarge’ın destek sağladığını açıklamıştı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar o fabrikanın son halini paylaştı.

Suriye’de Amerika Kobani ile Ayn İsa arasındaki üssünden çekildi. Ancak ABD bu üssün başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için devasa üssü patlayıcı ve F- 18 savaş uçaklarıyla vurdu. Üssün hemen bitişiğindeki LaFarge’ın devasa fabrikasına ise dokunmadı. Daha sonra bu üsse Rus birlikleri konuşlandı.

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