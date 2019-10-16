TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi sonucu özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TBMM Genel Kurul’unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



MHP'li Celal Adan asker selamıyla görevi devraldı

Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan, Sancar’ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devraldı. Adan'ın, asker selamı vererek görevi devralması dikkat çekti. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler, Genel Kurul’da devam ediyor.