POSTA GÖNDERİLERİNDE DİJİTAL KOLAYLIK

179 yıldır Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Birleşik Posta projesi ile müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahısların da faydalanabildiği bu hizmette fatura, hesap ekstresi, tebrik, tebligat, kutlama, bilgilendirme mektupları vb. gibi toplu gönderiler PTT tarafından basılıyor ve ilgili kişilere iletiliyor.