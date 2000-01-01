POSTA GÖNDERİLERİNDE DİJİTAL KOLAYLIK
179 yıldır Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Birleşik Posta projesi ile müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahısların da faydalanabildiği bu hizmette fatura, hesap ekstresi, tebrik, tebligat, kutlama, bilgilendirme mektupları vb. gibi toplu gönderiler PTT tarafından basılıyor ve ilgili kişilere iletiliyor.
Birleşik Posta ile baskısı yapılacak dokümanlarınızın içeriği dijital ortamda alınıyor, varış yerine en yakın baskı merkezlerine iletiliyor ve gönderiler basılıp zarflanarak alıcısına en hızlı şekilde ulaştırılıyor. Müşteriden alınan dijital ortamdaki verilerin, Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Mersin ve Erzurum’daki baskı merkezlerinde son derece teknolojik ve alt yapısı sağlam bir sistem ile basımı yapılırken, üretilen gönderilerin teslimatı PTT güvencesi ile gerçekleştiriliyor.
Birbirinden Eşsiz Fırsatlar
Proje ile baskı ve gönderi hizmet maliyetlerinin büyük ölçüde azalması sağlanırken, elektronik ortamda baskı verilerinin düzenlenmesi ve yönetimi gerçekleştiriliyor. Posta hizmetlerinin, sıralama ve tasnifleme süreçlerini büyük ölçüde hızlandıran Birleşik Posta, merkezi olarak durum raporlarının üretilmesi ve paylaşılması konusunda da büyük kolaylık sağlıyor.
Tedarik, stok ve tüketim malzemesi maliyetlerinin de büyük ölçüde azaltılmasına olanak sağlayan proje ile reklama ve tanıtıma yönelik broşür vb. dokümanlarla kurumların pazarlama gücünün artırılması hedefleniyor.
Hizmet hakkında detaylı bilgiye www.birlesikposta.com.tr web adresinden ulaşılabilir.