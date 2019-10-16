Türkiye düşmanlığına HDP'li vekilden destek

Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurulu'nda Fransa'nın desteğiyle hazırlanan Türkiye'yi kınayan tasarıya HDP'li vekil destek verdi. HDP'li vekile ilk tepki ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Türkiye'yi kınamaya yönelik önergesine HDP'li bir milletvekilinin destek verdiğini söyledi. PAB Genel Kurulu'nda Türkiye'yi kınayan acil gündem maddesinin geçmesini engellediklerini belirten Şentop, bu konuda Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak hareket ettiğini söyledi.

Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul temaslarının ardından yurda döndü.

Türkiye'nin diplomatik başarısı

Genel kurulu değerlendiren TBMM Başkanı Şentop, yoğun bir çalışmayla acil gündem maddesi yapılması için önerge hazırladıklarını ve dört acil gündem maddesinin gündeme alındığını söyledi. Kısa zamanda iyi bir lobi faaliyeti yürüttüklerini belirten Şentop, Fransa öncülüğünde İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın Türkiye'yi kınamaya yönelik önerisinin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin ortak çabasıyla engellendiğini ifade etti.

HDP'li vekilden Fransa'nın önerisine destek

Acil durum önerilerinin oylandığı sırada HDP'li milletvekilinin Fransa'nın önergesini desteklediğini belirten TBMM Başkanı Şentop, şöyle konuştu:

“Maalesef bir üzüntü sebebidir. HDP'li bir milletvekili arkadaşımız Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu belirteyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmalar yapabiliriz. Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekili bu ülkenin ortak menfaati için ve milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasaya göre bütün milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayışla hareket etmeleri gerekir. Ben arkadaşımızı kınıyorum."