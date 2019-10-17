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Havalimanında 450 kilo bomba bulundu! Uçuşa kapatıldı

Demirören Haber Ajansı

ALMANYA'nın Hamburg-Schenelsen Havalimanı, 2. Dünya Savaşından kalma 450 kilogram patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda öğleden sonra 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulundu. Bunun üzerine havalimanı, akşam saatlerinde uçuş güvenliği nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı. 

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, havalimanının ne zaman uçuşlara açılacağının belli olmadığı bildirilirken, yolculardan havayolu şirketleriyle irtibata geçerek uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.

THY'nin Hamburg seferini yapan uçağı Berlin'e indi
Öte yandan, THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmek zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, THY'NİN dönüş seferi olarak planlanan Hamburg- İstanbul seferi de iptal edildi

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