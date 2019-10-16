Donald Trump: PKK birçok açıdan DEAŞ'tan daha kötü

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil" şeklinde konuştu. Trump, "Birçok açıdan PKK; terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın kendi problemleri olmadığını sorunun Türkiye ile Suriye arasında olduğunu söyledi. Trump, terör örgütü PKK'nın terör ve terör tehdidi bakımından DEAŞ'tan daha kötü olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bizim için artık eve dönme zamanı. Eğer Türkiye Suriye'ye giriyorsa bu Türkiye ve Suriye arasındaki bir problemdir. Bu bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu.

"Savaşmaları için çok para ödedik"

Trump ayrıca, bölgedeki YPG/PKK unsurları hakkında da, "Kürtler savaşmayı biliyorlar. Ancak onlar da melek değil. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik" ifadelerini kullandı.

İncirlik Üssündeki nükleer silahlar

Trump, ABD medyasında çıkan Pentagon'un İncirlik Üssündeki nükleer silahları geri çekmeyi gözden geçirdiğine dair haberler hakkında ise, "İncirlik'te bulunan ABD nükleer silahlarının güvenliğinden eminim" sözlerini kullandı.

"PKK, DEAŞ'tan daha kötü"

Terör örgütü PKK ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, PKK'nın terör ve terör tehdidi açısından DEAŞ'tan daha kötü olduğunu söyledi.

Pence yarın geliyor

Bu arada Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pence, bugün yerel saatle 18.00'da (TSİ 01.00) Ankara'ya hareket edecek.

Yarın Türkiye'de olacak Pence'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkiliyle Suriye konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." paylaşımında bulundu.