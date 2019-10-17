HABER /  POLİTİKA

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek feci şekilde can verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHPli milletvekilleri olay yerine geldi.

Olay saat 02.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi.

Dengesini kaybederek düştüler

İki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yalçın'ın oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi

Semih Yalçın'ın oğlu olduğu öğrenilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kişi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP'li milletvekilleri de olay yerine geldi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı 8. gününde! Bölge ateş çemberi çarpıcı fotoğraflar geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Donald Trump: PKK birçok açıdan DEAŞ'tan daha kötü
Veli Kavlak için 'vatandaşlıktan çıkarılsın!' talebi
PKK/YPG'lı teröristler nokta atışla imha ediliyor
Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi
Adil Rami'den Türkiye'ye tam destek
İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
ÖNCEKİ HABERLER
Dehşete düşüren görüntü! Vurulmuş halde bulundular
Havalimanında 450 kilo bomba bulundu! Uçuşa kapatıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı
ABD'li diplomatlar Rusya'da gözaltına alındı iddiası
650 liralık kreş yardımı yapılacak iller hangisi?
Yorumlar 3 yorum