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Fransa'da üç YPG/PKK yandaşı gözaltına alındı

Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenleyen üç PKK'lı tutuklandı.

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

Fransa'da, Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşı üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Binanın çevresine benzin döktüler

YPG/PKK yandaşları, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.

Binada alarmın çalması üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın önlendi.

Olay üzerine, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.

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