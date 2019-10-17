Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısı kavgayla bitti!

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat parti senatörleriyle kritik Türkiye toplantısı yaptı. Trump'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye sarf ettiği sözler toplantıya damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonu görüştü.

Pelosi ile tartıştı

Trump'ın, Suriye toplantısında, Kongre'de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile tartıştığı öğrenildi.

"Üçüncü sınıf bir politikacıdır"

Trump'ın Demokrat partililere Pelosi için "Üçüncü sınıf bir politikacıdır. Onun peşinden neden gidiyorsunuz" sözleri üzerine Demokratlar toplantıyı terk etti.