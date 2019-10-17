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File derbisi Fenerbahçe'nin

İhlas Haber Ajansı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 25-21, 25-13, 25-13 setlerle 3-0 yendi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 25-21, 25-13, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasoy, (Merve Dalbeler, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Tuğçe Ersan)
Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Naz Akyol, Mihajlovic, Bahar Giudetti, Ceren Kestirengöz, (Aylin Sarıoğlu, Özay Kurt)
Setler: 21-25, 13-25, 13-25
Süre: 73 dakika (28, 24, 21)

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