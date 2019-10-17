Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu’na yeni sözleşme önerilecek ancak tecrübeli kaptanın görevi bu kez farklı olacak.

Kabus gibi sezonu geride bırakan ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gelecek senenin planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Kaptan Emre Belözoğlu’na da yeni sözleşme önerilecek ancak görevi farklı olacak

Sezon sonu bırakıyor

Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Emre ile yapılacak görüşmede, jübilesinden sonraki kariyer planlaması masaya yatırılacak.

Yeni görevi henüz belli değil

Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli oyuncunun antrenör olarak mı yoksa profesyonel bir görevde mi devam edeceği kararlaştırılacak. Ardından Emre Belözoğlu, yeni görevi için Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

''Güzel bir final yapmak istiyorum''

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Sabah'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı.