Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu’na yeni sözleşme önerilecek ancak tecrübeli kaptanın görevi bu kez farklı olacak.
Kabus gibi sezonu geride bırakan ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gelecek senenin planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Kaptan Emre Belözoğlu’na da yeni sözleşme önerilecek ancak görevi farklı olacak
Sezon sonu bırakıyor
Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Emre ile yapılacak görüşmede, jübilesinden sonraki kariyer planlaması masaya yatırılacak.
Yeni görevi henüz belli değil
Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli oyuncunun antrenör olarak mı yoksa profesyonel bir görevde mi devam edeceği kararlaştırılacak. Ardından Emre Belözoğlu, yeni görevi için Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.
''Güzel bir final yapmak istiyorum''
Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Sabah'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı.
Üç-dört senedir bana soruyorlar bu soruyu. Ben de hep "Bu son senem" diyorum. Ama artık yaşım 40'a yaklaştı. Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezonu hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'ın büyük başarılar kazanmasıyla bitirerek güzel bir final yapmak istiyorum futbol hayatıma.