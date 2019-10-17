Suat Serdar'dan çok konuşulacak asker selamı açıklaması

Schalke 04, 'asker selamı' konusunda Ozan Kabak'ı uyaracak ancak Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar yaptığı açıklamada "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil.'' dedi.

A Milli Futbol Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili Schalke 04'te forma giyen ve milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Suat Serdar'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Alman medyasına konuşan Suat Serdar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu açıkladı.





"Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle''

Schalke'de forma giyen Serdar, Fransa maçının sonunda asker selamı veren takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuşarak, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor." dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.





Ozan Kabak uyarılacak

Alman dergisi Kicker'de yer alan haberde Schalke 04'ün Ozan Kabak ile 'asker selamı' konusunu konuşacağı ifade edildi. Haberde tam olarak, "Ozan Kabak ile "asker selamı" konusunu kendi aramızda konuşacağız. Takımımız, yaşanan olaylarla ilgili bu sembolik hareketlerden kendini uzak tutmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Güneş davet etmişti gelmemişti

22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum." demişti.

''O yüzden belki de bizi kenara koydu''

Almanya'yı seçmesi halinde bunu açıkça söylemesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Almanya'yı seçtiyse bu Türkiye'nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya'ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez" şeklinde konuşmuştu.