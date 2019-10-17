Donald Trump'ın yazdığı mektuba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı

Gazeteci Ahmet Hakan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve tepki toplayan mektupla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Hakan, bu mektuba cevabın ise Barış Pınarı Harekatı olduğunu söyledi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan sosyal medya hesabından ismini vermek istemediği 'üst düzey bir devlet görevlisi' ile Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubun arka planını görüştüğünü yazdı. Ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup ile ilgili 'devlet görevlisi'nin ifadelerini paylaştı.

Ahmet Hakan'ın 'üst düzey bir devlet görevlisi' ile görüştüğünü söyleyerek aktardığı bilgiler şöyle:

Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum...

Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı.

Bu mektuba verilmiş en net cevap Barış Pınarı Harekâtıdır

Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap Barış Pınarı Harekâtıdır.

Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugün artık "PKK DEAŞtan da kötü" noktasına gelmiştir.

Pence'in de Erdoğana YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez

Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğana YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez.

Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip Pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.

Erdoğan başarılı bir siyaset yürütüyor

Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.

Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.

Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin “mektup olayı” ile ilgili yaptığı açıklama böyle...