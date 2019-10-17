MEB'den tatil edilen okullardaki öğrenciler için önemli karar

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyon hızla devam ederken terör örgütünün Türkiye'deki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle okullar zaman zaman tatil ediliyor. MEB tatil edilen okullar için önemli bir karar aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk terör örgütü YPG'nin havan saldırılarının hedefi haline gelen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret etti. Selçuk Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Selçuk terör örgütünün saldırıları nedeniyle bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesiyle ilgili MEB'in aldığı tedbirleri açıkladı.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Öğrencilerimiz başka bir okula nakil olabilir

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz.