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İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam

Anadolu Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen meclisin ekim ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

Yapılan oylamada 1 Kasım'dan tarihinden itibaren toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre 1 Kasım 2019'dan itibaren İzmir'de tam bilet 3,56 liraya, 60 yaş ve üzeri ile öğretmen biniş fiyatı 3 liraya yükseltirken, öğrenciler için biniş bedeli 1,64 liraya indirildi. 

"50 milyon yetmiyormuş gibi bir de zam söz konusu"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, karara ilişkin yaptığı konuşmada, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 13 oranındaki zamma tepki gösterdi.

Kentte ulaşıma enflasyon oranında zam yapıldığı ifadesinin yanlış olduğunu belirten Hızal, şunları kaydetti:

"Öncelikle itiraz ettiğimiz husus ESHOT'un 50 milyon gibi bir kredi talebi var. Hemşehrilerimizin bütçesi etkilenmesin istediğimiz için ona olumlu oy kullanıyoruz. Bu 50 milyon yetmiyormuş gibi bir de ulaşımda zam söz konusu oluyor. Zammı daha şirin göstermek amacıyla öğrenci tarifesinde bir indirim yapılıyor. Öğrenci tarifesinde indirim yapılmışken, 60 yaş ve üstü tarifesinde neredeyse yüzde 60 oranında bir artış söz konusu."

Plan ve  Bütçe Komisyonu Başkanı Yeşim Tekoğlu ise 17 aydan bu yana kent içi ulaşıma zam yapılmadığını, 90 dakika uygulamasının devam ettiğini söyledi.

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