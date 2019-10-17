Trump, Türkiye ile ilgili yalan haber yapan ABD News muhabirine verdi veriştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, kanalın skandal yayınını ABD News muhabirinin yüzüne vurdu. Trump, "Siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız" tepkisini gösterdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG'lilere yönelik operasyon başlatması dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Muhabirler her fırsatta skandal açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump'a Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sorular yöneltiyor.

Yalan haberi yüzüne çarptı

Trump, soru soran ABC News muhabirinin sorusuna Türkiye ile ilgili yaptıkları yalan haberi yüzüne çarptı.

Tramp, şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım.