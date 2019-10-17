Soner Yalçın 'bu sözünüz büyük hata' dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti

Sözcü yazarı Soner Yalçın, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emperyalizme alet olduğunu yazdı.

Hükümetin Suriye politikasını sert biçimde eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin son grup toplantısında “Bugün neredeyse dünyanın tamamını kendimize düşman ilan ettik” dedi.

Her fırsatta hükümetin politikaları nedeniyle Türkiye'nin dünyada yalnız kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, muhalif Sözcü yazarı Soner Yalçın'ı bile isyan ettirdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu" başlıklı köşe yazısında Yalçın, "Sabah akşam “Suriye toprak bütünlüğü korunmalıdır” diyelim, bu PKK/PYD'nin Suriye topraklarını bölmesinin önüne geçer mi?." diye sordu.

Erdoğan'ın "açılım" yolundan ayrıldıktan sonra PKK'nın hendek terörüne boyun eğmediğini hatırlatan Yalçın, FETÖ ve liboşların gözünde Erdoğan'ın bir anda “diktatör” ilan edildiğine dikkat çekti.

Batı'ya karşı durursan "faşist diktatör" olursun

Yazısında "Batı'nın her dediğini yaparsan “kahraman” olursun, karşı durursan “faşist diktatör!” Kılıçdaroğlu bunu bilmez mi?." diye soran Yalçın, şöyle devam ediyor:

İLK DİLE GETİREN DAMAT FERİTLERDİR

-“Bugün neredeyse dünyanın tamamını kendimize düşman ilan ettik”.



Evet... Sayın Kılıçdaroğlu bu sözünüz büyük hatadır.. Bunu ilk dile getirenler, Kuvayı Milliye mücadelesine karşı çıkan Damat Feritlerdir, Ali Kemallerdir. Anti-emperyalist bağımsızlıkçı her siyasal hareket “dünya” dediğiniz emperyalist Batı'nın tepkisini çeker..

Biz gerçekleri “dünya bize ne der” diye savunmayız

Söylesenize Kıbrıs Barış Harekâtı'nda dünya bize karşı değil miydi? Ambargo bile uyguladılar. Bir tek Kaddafi yanımızdaydı. Unuttunuz mu?. Üzgünüm Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in partisine bu söz hiç yakışmadı!.

Biz gerçekleri “dünya bize ne der” diye savunmayız; Mustafa Kemal'in şiarı Tevfik Fikret'in dediği gibi “Hak bildiğin yolda, yalnız da olsan yürüyeceksin”.

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı