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ABD Ayn el Arab'taki kendi üssünü bombaladı kurnaz taktik deşifre oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekat nedeniyle çekilmeye devam eden ABD askerleri, PKK’yla işbirliğine delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakıp yok ediyor.

Türkiye'nin 9 gün önce başlattığı terör örgütü YPG yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı Suriye'de bir çok denklemi değiştirdi.

Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye devam eden ABD askerleri, PKK/YPG terör örgütüyle işbirliğine ve bölgedeki operasyonlarına delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakmaya başladı. Önce Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 4 gözlem noktasını boşaltan ABD, önceki gün de Münbiç’teki Al Saida üssünden çekildi.

Üslerden duman yükseliyor

Bu kez benzer bir hareketlilik Aynel Arab’ta yaşandı. Pentagon Fransız Çimento firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki ABD Özel Kuvvetleri Karargahı’nı boşalttı. Uydu görüntülerinde, ABD Özel Kuvvetleri’nin tesisten ayrılmadan önce çok sayıda özel belge, teçhizat ve malzemeyi ele geçirilmemesi amacıyla yakarak imha ettiği bölgeden yükselen duman sayesinde belirlendi.

ABD medyası daha önce Rusya’nın eline bırakılan ABD üslerinde imha faaliyeti yürütülmemesi eleştiren haberlere yer vermişti. Öte yandan DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’ndan çekildiğini açıkladı.

Koalisyon üssü vurdu

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)'nin açıklamasına göre, daha önce ABD askerleri tarafından boşaltılan üs, kimliği bilinmeyen ancak ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait olduğu düşünülen uçaklarca bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.

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