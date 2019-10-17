Onur Ünlü kaç yaşında Hazar Ergüçlü ile evleniyor yaş farkı kaç?

Güzel ve genç oyuncu Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor. Uzun süredir birlikte olan çift evlilik kararı aldı Hazar Ergüçlü evlilik kararını sosyal medyadan duyurdu. Peki aralarındaki yaş farkı ile çok konuşulan Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü kimdir, aralarında kaç yaş fark var?

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Aralarındaki yaş farkına yapılan eleştirilere inat aşkları dolu dizgin devam eden Onur Ünlü-Hazar Ergüçlü çifti verdikleri röportajlarda birbirlerine olan aşklarından bahsetmişlerdi. Peki, Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

Aralarındaki 21 yaş farkı nedeniyle ilişkileri tepki çeken senarist ve yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, gelen eleştirileri dikkate almadıklarını göstererek evlenme kararı aldı.

Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerinde radikal bir karara imza atıldı. Söylentilere göre Onur Ünlü'nün genç oyuncuya evlenme teklifi ettiği ve karşılığında ise 'evet' cevabı aldığı öğrenildi.

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şöyle anlatmıştı: “Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek.”

Onur'la çok mutluyum: Hazar Ergüçlü ise daha önce verdiği röportajda Onur Ünlü'nün zekasına aşık olduğunu ifade ederken ''Birlikteyken en eğlendiğim insan Onur. Bir sürü insanın bir anda size ulaşıp kolayca yargılaması yıpratıcı ve üzücü oluyor. Ama ne kadar takabilirim ki? Şu an Onur'la çok mutluyum.'' demişti.

Peki Onur Ünlü kimdir?

1973 yılında İzmit’te doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1993-1998 yılları arasında “Ah Muhsin Ünlü” mahlasıyla birçok şiir yazdı. Bu şiirlerini “Gidiyorum Bu” adlı kitapta topladı.

999 yılında hem senaristliğini hem de küçük bir rol (Umur) oynadığı Deli Yürek dizisi ile televizyon kariyerine de adım attı. Daha öncesinde bir çok kısa film çalışmasında da yer aldı.

Onur Ünlü, Samanyolu'nda yayınlanan Beşinci Boyut dizisinin senaristliğini yaptı. Fantastik öğelerle yurdum insanı hikâyelerini harmanladığı filmleriyle adından söz ettiren Onur Ünlü, aynı zamanda Polis ya da İtirazım Var gibi filmlerin de senaristliğini üstlendi. Bir süredir dizi projelerinden uzak kalan Onur Ünlü, 2018 yılında bir döneme damga vuran Gerçek Kesit dizisini beyazperdeye uyarladı.

2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. 2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR:

Gazeteci bir ailenin kızı olan Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1993'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yaptıktan sonra Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. Bir dönemin popüler gençlik dizisi Medcezir’de Eylül karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı ancak bu dizi uzun soluklu olmadı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide baş karakter Cansu’yu oynadı.

Bir süredir Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü, “Sert, doğrucu, mantıklı ama içinde aşırı hassas, kırılgan ve korkan bir kız” olarak tanımladığı Zeynep’i canlandırıyor.