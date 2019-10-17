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UEFA haftanın 11'ine 2 Türk ismi seçti

EURO 2020 Eleme Grupları'nda 8. maçların en iyi 11'i UEFA tarafından belirlendi. Merih ve Mert 11'e girmeyi başardı.

Türkiye, Euro 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 kalarak finaller yolunda dev bir adım atarken; Merih Demiral ve Mert Günok gösterdikleri performansla alınan bir puanda büyük pay sahibi oldular.

İki isim haftanın 11'inde
İki Milli oyuncunun bu performansı karşılıksız kalmadı. UEFA, defanstaki müdaheleleriyle dikkat çeken Merih Demiral ile kalesinde devleşen kaleci Mert Günok'u haftanın 11'ine seçti.

Listede şu isimler yer aldı: Mert Günok - Semenov (Rusya), Merih Demiral, Baldvinsson(Faroe Adaları) - McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovskyi (Ukrayna), Zahavi (İsrail)- Romelu Lukaku (Belçika), Harry Kane (İngiltere), Robert Lewandoski

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