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Fenerbahçe Kosovalı Florent Hadergjonaj'ın peşinde

Fenerbahçe teknik heyeti, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Huddersfield'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Florent Hadergjonaj'ı takibe aldı.

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli teknik heyet Kosova'nın kendi sahasında Karadağ ile oynadığı mücadeleyi takip ederken, Huddersfield forması giyen Kosovalı Florent Hadergjonaj'ı takip ettiği öğrenildi.

Vedat'a asist yapmıştı
Sabah'ın haberine göre; sağ açıkta oynayan ve Vedat Muriqi'in attığı golde ortayı yapan 25 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Asıl bölgesi sağ bek olan futbolcunun orta alanda da görev alabildiği belirtildi.



8 maça 11'de başladı
İngiltere Championship'te Huddersfield ile 8 maça 11'de başlayan ve tamamında 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübede oturdu. 



Isla ve Dirar'ın sözleşmesi bitiyor
Teknik heyetin sezon sonunda hem Isla hem de Dirar'ın sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle bu oyuncuyu takip ettirdiği, sağ bek bölgesi için yurt içinden de takip edilen bazı isimlerin olduğu bildirildi.

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