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Angela Merkel'den yaptırım açıklaması: Almanya Türkiye'ye silah ihracatını durduracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fırat'ın doğusunda sürdürülen harekatla ilgili yaptığı açıklamada "Almanya Türkiye'ye silah ihracatını durduracak" diye konuştu.

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girerken Almanya Türkiye'ye karşı skandal bir yaptırıma imza atmaya hazırlanıyor.

"Türkiye'ye silah ihracatını durduracağız"

"Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı bitirmesi için çağrı yapıyoruz" diyen Almanya Başbakanı Merkel, "Almanya Türkiye'ye silah ihracatını durduracak" ifadelerini kullandı.

Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Öte yandan harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Tel Abyad ve Rasulayn'da YPG'li teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

"Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz"

Angela Merkel, "Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz." açıklaması yapmıştı.

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