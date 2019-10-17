Linet aslen nereli kaç yaşında şarkıcı Linet kimdir?

Etkili sesi ve şarkıları ile adından sık sık söz ettiren şarkıcı Linet aslen İsrailli. 44 yaşında olan Linet uzun süre İsrail'de yaşadı. İlk albümünü 10 yaşında yalan Linet, 2016 yılında evlenmeyi düşündüğü sevgilisi evli çıkınca hayatının şokunu yaşamıştı. Peki Linet kimdir, bilinmeyen hikayesi

Şarkıcı Linet, etkili sesi ve zaman zaman aşk haberleri ile gündeme geliyor. Sesi ile dikkat çeken Linet 44 yaşında ve aslen İsrailli. Babası İsrailli annesi Türk olan Linet uzun süre İsrail'de yaşadı, orada büyüdü. Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı.

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

2016 yılında sevgilisi Laurent Zalmonovic’in evli olduğunu öğrenen ve bu süreçte büyük bir yıkım yaşayan Linet şu açıklamayı yapmıştı: “Bana 6 yıl önce boşandığını ve iki çocuğu olduğunu söylemişti. 1,5 yıldır birlikteydik ve evlilik arefesindeydik. İyi olabilmek mümkün değil.”