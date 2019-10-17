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Trump'ın mektubuna Ankara'dan yanıt! Erdoğan reddedip çöpe attı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği çok tartışmalı ve küstahça yazılmış mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta kullandığı ifadeler büyük tepki topladı. CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, 'üst düzey' Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri canlı yayında aktardı.

Cevabı Barış Pınarı Harekatı oldu

Alkan, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının mektuba tepki olarak "9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadelerini kullandığını belirtti.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:

Erdoğan tarafından reddedildi çöpe atıldı

9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'da konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuş önemli bir kaynaktan aldığı biliye göre mektubun çöpe atıldığını söylemiş ve cevabının ise Barış Pınarı Harekatı olduğunu dile getirmişti.

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