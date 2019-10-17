Mehmet Bekaroğlu'ndan Trump'ın mektubu için herkesi şaşırtan açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı skandal mektup için "Bu mektup gerçek olamaz, gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a terör örgütü YPG'nin başındaki kod adı “Şahin Cilo”, asıl adı Ferhat Abdi Şahin ile müzakere çağrısı yaptığı mektup, gündeme bomba gibi düştü.

Beyaz Saray antetli kağıdına yazılı ve Trump'ın ıslak imzası olan mektubu, ABD'de kendisine en yakın medya organı olan Fox Tv sunucularından Trish Regan paylaştı.

Türk ekonomisini bitirmekle tehdit eden Trump mektupta "Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Aptal olmayın" ifadelerine yer verdi.

Mektub kamuoyunda tepkiye neden olurken, çok farklı bir çıkış CHP'li Bekaroğlu'ndan geldi.

Bekaroğlu inanmıyor

Kanal Haber sunucusu Buket Aydın'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek için sınırdan verdiği fotoğrafı eleştirmesiyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu kez de bu mektubun sahte olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından paylayımda bulunan Bekaroğlu, "Bu mektup gerçek olamaz, gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar?" diye yazdı.

Bu mektup gerçek olamaz, gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar? pic.twitter.com/DLvkG7GVr0 — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) October 17, 2019

Trump'ın mektubu şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım. Saygılarımla. Donald Trump

Bekaroğlu'nun twitine yorum yağdı