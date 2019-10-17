Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kararını verdi

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, transfer dedikodularına son noktayı koydu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'daki geleceği merak konusu olan ve adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, transfer dedikodularına son noktayı koydu.

İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e röportaj veren Mesut Özil, 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olduğuna dikkat çekerken kontratını tamamlayacağını duyurdu.

''Geleceğimi Arsenal'a teslim etmekti''

Özil verdiği röportajda mukavelesiyle ilgili olarak, ''Sözleşmeyi imzalarken çok düşündüm. Bunun futbol kariyerimdeki en önemli kararlardan biri olduğunu biliyordum. Amacım sadece iki yıl kalmak değil, geleceğimi Arsenal'a teslim etmekti. Kulüp de bunu istedi.'' dedi.

''En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum''

Takımdan ayrılmayacağını vurgulayan Mesut Özil, ''Bu tür zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bu kaçmak için bir gerekçe değil. En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum'' şeklinde konuştu.

Emery geldi formayı unuttu

Unai Emery'nin takıma gelmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Mesut Özil, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 1 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinde yedinci sezonunu geçiriyor.