Mesut Özil'den Merkel itirafı: Erdoğan'la fotoğraf çektiririm kimse karışamaz

Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldığında Merkel'in kendisini bir kez dahi aramadığını belirten Mesut Özil, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm." dedi.

Futbol hayatına İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya Milli Takımını neden bıraktı?

Almanya Milli Takımı'nı neden bıraktığını anlatan Mesut, ''Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu.'' ifadelerini kullandı.





''Cumhurbaşkanı kimse ona hak ettiği saygıyı göstereceğim''

Irkçı söylemlere maruz kalmasına rağmen kimsenin kendisine sahip çıkmadığını ifade eden Mesut, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben, Cumhurbaşkanı kimse ona hak ettiği saygıyı göstereceğim. Merkel, Londra'da olsaydı ve benimle görüşmek isteseydi; görüşürdüm" dedi.





''Özür dilememi beklediler ama Merkel beni bir kez dahi aramadı''

''Biz Alman futbolunu değiştirdik. Özür dilememi beklediler ama Merkel beni bir kez dahi aramadı. Almanya'da ırkçılık sorun.'' diyen Mesut özil, "Almanya için yaptıklarıma saygı duysunlar ve hiçbir Alman yetkili yapılanlar karşısında bana sahip çıkmadı. Kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm." şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı gibi Mesut Özil, Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte fotoğraf çektirmiş ve Alman basını tarafından sert bir dille eleştirilmişti.