Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor uslu durmuyor! Yine ifşalandı
Galatasaray'ın büyük umutlar beslediği genç futbolcu Emre Mor, yeniden ifşalandı ve Sude isimli genç kadına attığı mesaj ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'a Instagram üzerinden attığı mesajla gündeme gelen futbolcu Emre Mor'un bu sefer de başka bir fenomene mesaj attığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, sosyal medya fenomenlerine attığı mesajlarla gündeme geldi. Instagram'dan 261 bin takipçisi olan Sude isimli bir kadın, Emre Mor'un kendisine attığı mesajı ifşa etti.
Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen Mor yine ifşa oldu. Geçtiğimiz ay, moda yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'a attığı mesajlarla gündeme gelen futbolcu, bu sefer de bir modele attığı mesajla olay oldu.
Instagram'da 261 bin takipçisi olan bir kadına özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi.