Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor uslu durmuyor! Yine ifşalandı

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, sosyal medya fenomenlerine attığı mesajlarla gündeme geldi. Instagram'dan 261 bin takipçisi olan Sude isimli bir kadın, Emre Mor'un kendisine attığı mesajı ifşa etti.