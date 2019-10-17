Ahmet Hakan'dan AK Partililere Gündoğdu Marşı tepkisi

AK Parti Grup Toplantısı'nda partililerin "Gündoğdu Marşı'nı" okumaları çokça tartışıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da "Gözü, kulağı azıcık açık herhangi biri de pekâlâ bilir ki Gündoğdu Marşı, solun marşıdır" diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı yaptığı konuşma esnasında AK Partili gençlerin Gündoğdu Marşı söylemesi sosyal medyada en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda sürdürülen harekatla ilgili yaptığı konuşmada sol kesimle özdeşleşmiş marşın değiştirilerek söylenmesine Ahmet Hakan'dan da eleştiri geldi.

"Biz marş üretemedik..."

Hakan, şu ifadeleri kullandı: Gözü, kulağı azıcık açık herhangi biri de pekâlâ bilir ki Gündoğdu Marşı, solun marşıdır. Durum böyle olduğu halde...' Bakın bakın... Biz yeni bir marş türettik' edasıyla... Solun en bilinen marşını ufak tefek değişikliklerle kopya etmek, 'Biz marş üretemedik, başkalarının marşının üzerine konduk' demekten başka bir şey değildir.

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