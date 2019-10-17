Suriye'den duygulandıran görüntüler halk SMO'yu böyle karşıladı

2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildi

AA, 3 gün önce Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında, halkın günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.