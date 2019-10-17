Messi'den Milli Takım'a ve Falcao'ya övgü

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Milli Takım'ın Fransa karşısında ortaya koyduğu mücadeleden övgüyle bahsederken Falcao ile ilgili de konuştu.

Kariyerinde 6. kez Altın Ayakkabı'nın sahibi olan Lionel Messi, organizasyon gecesinde Radamel Falcao ve A Milli Takım hakkında da yorumda bulundu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Lionel Messi, A Milli Takım'ın coşkulu bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, ''Türkiye, geçmişte katıldığı turnuvalarda önemli başarılar elde etti. Onları çok fazla takip edemesem de coşkulu bir oyun oynadıklarını biliyorum. Eğer EURO 2020 finallerine giderlerse orada da önemli işler yapabilirler.'' ifadelerini kullandı.

''Falcao, Galatasaray'da kalitesini gösterecek''

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Messi, Falcao ile uzun yıllar La Liga'da rakip olduklarını dile getirerek Kolombiyalı golcünün özelliklerine dikkat çekti.

''Durdurulması çok zor bir oyuncu''

Messi, ''Falcao ile uzun yıllar İspanya’da rakip olduk. Atletico Madrid’den beri onu çok iyi tanıyorum. Kesinlikle harika bir forvet ve kariyerinde şu ana kadar sayısız gol attı. Nerede olursa olsun gol atmasını çok iyi biliyor. Özellikle ceza sahası içerisinde tam bir bitirici. Durdurulması çok zor bir oyuncu. Her iki ayağını da kullanabilmesi süper bir özellik. Benim için büyüleyici bir forvet. Galatasaray’da da kalitesini göstereceğinden eminim.'' dedi.