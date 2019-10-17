e devlet şifresiyle KYK burs başvurusu yapma ekranına giriş

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 16 Ekim’de başlayan KYK burs başvurusu işlemleri 24 Ekim’de son bulacak.. KYK burs başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. 2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira olacak.

Binlerce üniversite öğrencisi eğitimin hayatı boyunca devlet desteğini almak için KYK burs başvurusu yapmaya bugün başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 16 Ekim’de başlayan KYK burs başvurusu işlemleri 24 Ekim’de son bulacak. Burs başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını sizler için verdik. Maddi destek almayan öğrenciler burs ve kredi başvurularını e-Devlet girişi yaparak tamamlayacak. İşte e-Devlet giriş ekranı ve KYK burs başvuruları hakkında detaylı bilgi…

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI: 2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 16 – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Öğrencilerin öncelikle yukarıda yer alan linki tıklamaları gerekiyor. Ardından TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkan sayfada yer alan formu doldurarak kaydetmeniz gerekiyor.

BAŞVURU YAPARKEN BUNA DİKKAT: Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 24 EKİM: 16 Ekim – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

E-DEVLET GİRİŞİ İLE KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ: KYK’nın burs/kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.