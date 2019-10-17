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Avrupa Birliği ve İngiltere Brexit'te anlaştı

İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit için yeniden düzenlenmiş anlaşma üzerinde uzlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ve İngiltere'nin Brexit'te anlaştığını açıkladı.

Brexit'in tamamlaması için gün verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da parlamentonun cuma günü Brexit'i tamamlaması gerektiğini, böylece diğer öncelikli konularla ilgilenmeye başlayabileceklerini belirtti.

Juncker anlaşmanın 'dengeli ve adil' olduğunu söyledi.
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