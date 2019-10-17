Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter beraat etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsinin istendiği davadan beraat etti.

Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter hakkında mahkeme beraat kararı verildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ekrem Yeter ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunduğunu belirterek, sanık ve avukatlarına buna yönelik savunma yapmaları için söz verdi. Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.

Benim bu yapıyla hiçbir ilişkim olmamıştır

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Beraat etti

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.Buna göre Ekrem Yeter, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti.

Arınç davayı yorumlamıştı

Arınç damadı Ekrem Yeter'in yargılandığı FETÖ davasından tahliye olması hakkında "Neden tutuklandı diye hesap soracaklarına neden tahliye edildi diye soruyorlar?" diye serzenişte bulunarak "onun tahliyesinden bu kadar çok gocunuyorlar...Adam mı öldürmüş hayır, neymiş FETÖ'ye sempati duymuş. Damadım olmasaydı elbette yine hızlı tahliye edilirdi. Benim damadım ne suç işlemişti onun tahliyesinden bu kadar çok gocunuyorlar. Neden tutuklandı diye hesap soracaklarına neden tahliye edildi diye soruyorlar? Damadım olduğu için cezaevinde çürümesi mi gerekiyor?"