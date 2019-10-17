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Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki çalışma ofisinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile teknik ekibini ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''İlişkimiz her zaman iyi olmuştur''
Abdullah Avcı, Şenol Güneş’in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Hatıra fotoğrafı çektirdi
Ziyaretin sonunda Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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