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Donald Trump'ın sözlerini duyan tercüman şekilden şekile girdi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile düzenlediği basın toplantısında gaf üstüne gaf yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekile girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni gaflara imza attı.

"Mozarella" dedi

Cumhurbaşkanı Mattarella'ya "mozarella" diyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin de "Antik Roma'ya dayandığını" söyledi. İtalyanca tercümanının söz konusu gaflar karşısındaki bakışları ise viral oldu.

İlişkiler antik Roma'ya dayanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki gafları sosyal medyada gündem oldu. Mattarella'ya "mozzarella" diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise "Antik Roma'ya dayandığını" söyledi.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu'na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı salladı
Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.

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