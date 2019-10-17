HABER /  POLİTİKA

Abdulhamit Gül'den ABD'ye Halkbank tepkisi: Bu bir siyasi şantaj

ABD'de Halkbank ile ilgili başlatılan yargı sürecini değerlendiren Adelet Bakanı Abdulhamit Gül, "Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de Halkbank'a ilişkin başlatılan yargı sürecine ilişkin, ''Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

"Hukuki bir dayanağı yok"

Bakan Abdulhamit Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 1 lira ile 100 kilometre yol katediyor! İşte yerli otomobil Hızır Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan'dan AK Partililere Gündoğdu Marşı tepkisi
Mehmet Bekaroğlu'ndan Trump'ın mektubu için herkesi şaşırtan açıklama
Mesut Özil'den Merkel itirafı: Erdoğan'la fotoğraf çektiririm kimse karışamaz
Süleyman Soylu: DAEŞ'e ilk büyük darbeyi bu milletin evlatları vurdu
Mike Pence Türkiye’ye geliyor! Masada hangi konular var ABD'nin talepleri neler?
MEB'den tatil edilen okullardaki öğrenciler için önemli karar
ÖNCEKİ HABERLER
28 Ekim öğleden sonra tatil mi 29 Ekim tatili ne zaman başlar?
Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kararını verdi
İstanbul'da 'emlak' operasyonu: Çete çökertildi çok sayıda göz altı
Çalışan anneye kreş yardımı 650 destek hangi illere yapılacak?
Suriye'den Türk ordusu ile karşılaşırsanız ne olur? sorusuna yanıt
Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk yeni dizisi belli oldu! Yeni projesi olay
Yorumlar 1 yorum