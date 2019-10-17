Abdulhamit Gül'den ABD'ye Halkbank tepkisi: Bu bir siyasi şantaj

ABD'de Halkbank ile ilgili başlatılan yargı sürecini değerlendiren Adelet Bakanı Abdulhamit Gül, "Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de Halkbank'a ilişkin başlatılan yargı sürecine ilişkin, ''Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

"Hukuki bir dayanağı yok"

Bakan Abdulhamit Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil.