AÖL 1. dönem sınavı ne zaman ders ekle/sil işlemi yapma

AÖL ders seçimi ne zaman bitecek ders ekle/sil işlemleri için son gün ne zaman araştırması devam ediyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Mazeret kayıtları da kısa süre içinde bitecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler AÖL ders kitaplarına yönelik araştırma yapıyor. Öte yandan 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri de merak konusu oldu. Peki, AÖL kitapları ne zaman verilecek? AÖL yeni dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitapları geçtiğimiz yıl en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmıştı. Halk eğitimi merkezleri aracılığıyla verilecek kitapların bu yıl ne zaman dağıtılmaya başlanacağı henüz belli olmadı.

MAZERETLİ KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2019 2020 mazeretli kayıtları 4.10.2019 tarihinde yapılacak. İlk kez kayıt yaptıracak ya da kayıtlarını yenilecek olan öğrenciler 30 TL sınav katılım bedelini en geç 04.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlarda adı geçen ilgili bankalara yatırmaları gerekmektedir.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.

Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.