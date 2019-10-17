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Hollanda Başbakanı Rutte: NATO'nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum

Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Bu doğu tarafımızı açık bırakır"

NATO'nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, "Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO’nun en güçlü üyelerinden biri. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

"Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum"

Rutte, NATO’da olmasından dolayı Türkiye ile diyaloğa girme şansı bulunduğunu belirterek "NATO’nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

DEAŞ'lıları Hollanda'ya getirmenin imkansız olduğunu söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti.

'Hazırlıklar tamam' mesajı

Rutte, Hollanda'da bir saldırı olasılığını en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak "Yapmanız gereken şey, güvenlik görevlileri ile yoğun bir şekilde görüşmektir. Her şeye rağmen ülkeye gelirlerse bunun için hazırız. Gereken tutuklama tesisleri ve çocukları barındıracak yerlerimiz var. Mevcut durum zaten bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

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