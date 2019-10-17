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Rusya Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun dilini eleştirdi!

ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği çok tepki alan mektup, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov mektubun dilini eleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği ortaya çıkan mektup için Kremlin'den de yorum istendi.

Dili bakımından Trump için dahi ‘yeni bir seviye’ olan mektup Erdoğan'a hitaben, "Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" gibi ifadeler içeriyordu.

Kremlin Sözcüsü Peskov sorulması üstüne sızdırılan mektup hakkında, böyle bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında nadiren rastlanacağı, bunun son derece olağandışı bir mektup olduğu yorumunda bulundu.

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