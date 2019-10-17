POLİTİKA

Süleyman Soylu: "DAEŞ'e ilk büyük darbeyi vuran bu milletin evlatlarıdır"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na katılarak konuşma yapan Soylu Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren Süleyman Soylu dünyayı terör örgütlerine karşı uyarmaya çalıştıklarını ama tavırlarından vazgeçiremediklerini dile getirerek DAEŞ'e il büyük darbeyi vuranın bu milletin evlatları olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, "Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir" dedi.

Ölümden öte köy yok

Soylu, "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik

"Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık" diyen Soylu, "Tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik" ifadesini kullandı.

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