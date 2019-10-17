Ece Üner'den canlı yayında asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya attığımız golün ardından futbolcularımızın asker selamını UEFA'nın incelemeye almasını yorumladığı haberini sunan Ece Üner, yayın esnasında birkaç saniyeliğine asker selamı verdi. Ece Üner'in asker selamı, sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı. Ayrıca Ece Üner, harekatın başladığı ilk günlerde de Suriye sınırına giden ilk haber spikerleri arasındaydı.