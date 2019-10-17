Hristo Stoichkov ülkesi için ağır yaptırımlar istedi

Euro 2020 Elemeleri'nde İngiltere'nin Bulgaristan'ı deplasmanda 6-0 yendiği maçta, taraftarlar konuk ekip oyuncuları aleyhine ırkçı tezahüratlar yaptı. Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov'un istifasıyla devam eden süreçte, ülke futbol tarihinin en önemli yıldızlarından Hristo Stoichkov, milli takıma sert yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Yaptırım çağrısı

Barcelona yıllarındaki performansıyla akıllara kazınan eski golcü, TUDN televizyonunda katıldığı Futbol Central programda "İnsanlar acı çekmeyi hak etmiyor" derken, Avrupa'dan men seçeneğini de ima etti ve ağır yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Gözyaşlarını tutamadı

Sözlerinin ardından duygusallayan ve başını ellerinin arasına alan Stoichkov göz yaşlarını tutamadı. Moderatörün, 'Ne tür yaptırımlar olabilir?' sorusuna ise, "O taraftarlar stadyumlara alınmamalı veya İngiltere'de bir kaç yıl önce olduğu gibi daha ağır cezalar" dedi.

‘Heysel faciası’ olarak geçti

Stoichkov, Liverpool taraftarlarının neden olduğu ve İngiliz takımlarına verilen cezalar konusunda özel bir açıklama yapmadı. Ancak, 29 Mayıs 1985 ‘te İtalyan devi Juventus ve Liverpool arasında oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali öncesi, Brüksel’in Heysel Stadyumu’nda yaşanan şiddet olayları tarihe ‘Heysel faciası’ olarak geçti.

9 kişi ölmüştü

İngiliz holiganların taciziyle başlayan olaylarda çoğu Juventus taraftarı 39 kişi öldü, 600 kişi de yaralandı. Olayların ardından UEFA, İngiliz kulüplerini 5 yıl Avrupa kupalarından men etti. Liverpool'a ekstra bir yıl daha men cezası verildi.