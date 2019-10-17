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Trump'tan ABC'ye 'yalan haber' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu, "Yalan haber" notuyla paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Amerikan haber kanalı ABC'nin silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu paylaştı.

Başkan Trump videoyu paylaşırken, "Yalan haber" notunu düştü.

ABC'nin söz konusu videosuna önceki gün de tepki gösteren Trump, olayı 'skandal' olarak nitelendirmişti.

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