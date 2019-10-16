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Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada

ELAZIĞ'da kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ’da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ç.D., kaldırımda oturduğu sırada, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından tüfek ile vurularak yaralandı.

Vuran şüpheli kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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