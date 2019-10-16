Antalya'da bir engelli tekme tokat dövülüp gasp edildi

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda, 11 Ekim Cuma günü yaşanan gasp olayında; avluda yürüyen yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'un yanına Oğuzhan H. geldi. Bir süre yanında yürüdüğü Karabulut'a, çevrede kimsenin olmadığı anda saldırdı.

Mevlüt Karabulut'u cami duvarına sıkıştırıp, eliyle ağzını kapattı. Ardından da dövüp yere yatırdı ve cebindeki 2 bin 900 lirayı aldı.

Saldırgan kaçarken Mevlüt Karabulut, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasından tespit edildi

Olayla ilgili araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına aldı.

Görüntülerden şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan H. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Oğuzhan H., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü çok sarhoştum, yaptıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Ancak yeyip içtiğimi ve sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" dedi.

Evine gitmediği, parklarda yatıp kalktığı belirlenen Oğuzhan H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gasp anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Oğuzhan H.'nin yanında yürüdüğü Mevlüt Karabulut'u duvara sıkıştırıp, cebindeki parayı almaya çalıştığı görülüyor. Oğuzhan H.'nin, bir süre Mevlüt Karabulut'un boğazını sıktığı, çevresini kontrol ettiği ardından bırakıp yeniden yanında yürüdüğü görülen görüntülerde, saldırgan, Mevlüt Karabulut'u bir aracın arkasında yere yatırıp dövüyor ve cebindeki parayı alıp kaçıyor.