Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyonla ilgili bomba teklif!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sivil ölüm iddialarına ve ABD yaptırımlarına da sert tepki gösterdi. Erdoğan, asla operasyondan geri dönmeyeceğimizi yineledi 2220 km'lik alanın terörden temizlendiğini kaydetti ve "Barış Pınarı Harekatı Münbiç'ten Irak sınırına kadar 30-35 km derinliğe kadar devam edecektir. Destek olanları da yolumuza taş ve diken döşeyenleri de kaydediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Dün Türk Konseyi 7. zirvesi dolayısıyla Bakü'deydik. İkili konuları ele aldık. Bugüne kadar 2 devlet bir millet derdik. Bugünden sonra 5 devlet 1 millet. Türkmenistanı da kattığımız zaman 6 devlet bir millet olarak bölgede çok daha güçlü yürüyeceğiz dedik.

Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor

Meclis gündeminde önemli hazırlıklarımız yasa tasarılarımız var. Yargı reformu başta olmak üzere arkadaşlarımızın bunları titizlikle takip ettiklerini umuyorum. Arkadaşlarımızın Meclis'e katılım yönünden zayıf olduklarını duydum. Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlar sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin bir biçimde çalıştırmaya kararlıyız ancak bu iştirakları yapmamız lazım."