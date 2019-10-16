Candaş Tolga Işık "Şenol Güneş'in ruh hali bozulmazsa tarihi bir 2020 yaşarız"

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Candaş Tolga Işıki, Şenol Güneş'ten övgüyle bahsederken ''Hocanın huzurunu kaçırırsan verimlilik bekleyemezsin. Ama hoca mutluysa tutmak çok zor. İşte Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu, işte Milli Takım'ın şu hali. Ben hocayla 3 sene çalıştım. hayatımda gördüğüm kafasının arkasında başka bir ajanda olmayan konuşurken sadece düşündükleriyle konuşan başka bir hesap yapmayan Şenol abi gibi bir tane daha adam tanımıyorum. Şenol hocanın samimiyetinden hiç kimse şüphe edemez. Hoca performans yönetiminde çok başarılı.'' ifadelerini kullandı.

''EURO 2020'de tarihi yaşayacağız''

Hocaya gittim dedim ki 'aşk' yaz. Hoca ne yazacağına dair fikir topluyor. Bütün ekibe aşkı soruyor. Hoca bize bir aşk yazısı yazdı. Şenol Güneş'in aşk yazısını okusunlar. Hocanın hissiyatına ve hayata dair duruşuna dair hiçbir yerde bulunamayacak bir ipucu. Hocanın başarısının temel sırrı bu duygu durumu. Milli Takım'da bu durum ve hocanın ruh hali bozulmazsa EURO 2020'de tarihi yaşayacağız.''